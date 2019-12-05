В Госдепартаменте США призвали Россию прекратить агрессию против Украины накануне "нормандского саммита"

В США надеются, что саммит принесет положительные результаты.

И.о. помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер призвал Россию прекратить агрессию против Украины перед саммитом лидеров стран "нормандской четверки".

Об этом Рикер заявил на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе, которое транслируется на сайте организации.

По его словам, с 2014 года российская агрессия привела к гибели более 13 тыс. украинцев и заставила более одного миллиона человек покинуть свои дома.

"Я только что приехал из Киева, где я вновь подтвердил поддержку США для Украины. Администрация президента Зеленского реализует важные внутренние реформы и предпринимает шаги по активизации мирного процесса на востоке Украины. Мы приветствуем недавнее разведение сил в Петровском, Станице Луганской и Золотом. Мы поддерживаем саммит "нормандского формата", которы запланирован на следующий понедельник в Париже, и мы надеемся на положительный результат, который приблизит восстановление украинского суверенитета и теритоиральнои целостности", - заявил Рикер.

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Он подчеркнул, что США вновь призывают Россию выполнить свои обязательства по Минскому протоколу и Минскому меморандуму от 2014 года и Комплексу мероприятий по выполнению Минских соглашений от 2015 года, и "прекратить неспровоцированную агрессию против мирного соседа".

Как сказал Рикер, любые положения Минских соглашений могут быть реализованы, если это позволят условия безопасности.

Также он призвал все страны-участницы ОБСЕ обеспечить поддержку работы наблюдателей в Украине.