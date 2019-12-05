Зеленский хочет договориться с Россией о мире, но на него пытаются «накинуть удавку» - Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что президент Владимир Зеленский «должен понимать свою ответственность перед украинским народом».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что президент Украины Владимир Зеленский хочет договориться с РФ о мире, но на него пытаются «накинуть удавку».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Медведев сказал во время общения с российскими журналистам в прямом эфире.

«Если вы спрашиваете меня об отношении к действующему президенту (Украины), то, наверное, сейчас нет смысла какие-то характеристики давать, поскольку этот человек избран народом Украины, обладает весьма высокой поддержкой со стороны украинского народа», - сказал Медведев.

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Он заявил, что самое главное, чтобы у Зеленского «хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые в Украине сформировались».

«Иными словами, противостоять такому оголтелому национализму и желанию перевернуть все с ног на голову во взаимоотношениях с РФ. Очевидно, нынешний президент хочет договориться по ключевым вопросам развития своей страны, и с нашей страной в том числе. Чтобы мир был, чтобы как-то все-таки возобновились на более высоком уровне торгово-экономические отношения, но вопрос в том, получится ли у него», - сказал Медведев.

При этом он отметил, что некоторые партии уже призывают людей выйти на Майдан перед встречей в «нормандском формате» на высшем уровне.

«Ведущие политические силы сказали, что идем на Майдан. Станем и будем кричать: ни пяди нашей земли, ни в коем случае не принимать решения, вопреки украинским интересами так далее», - считает Медведев.

По его мнению, эти понятные слова являются «удавкой, которую пытаются накинуть» на Зеленского, чтобы он не посмел «выйти за те границы, которые были очерчены его предшественником».

Медведев при этом заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко «никакого мира не хотел и был представителем партии войны».

«В эту же историю пытаются затянуть и Зеленского. Все зависит от него – у него высокой уровень поддержки населения, и он должен понимать свою ответственность перед украинским народом», - сказал Медведев.

Как сообщал УНИАН, встреча в «нормандском формате» лидеров Украины, Германии, Франции и РФ запланирована на 9 декабря в Париже.