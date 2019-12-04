Зеленский рассказал, какими должны быть выборы в ОРДЛО

По словам президента, вопрос проведения выборов на Донбассе будет одной из тем саммита в «нормандском формате» в Париже 9 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные выборы в ОРДЛО возможны только по украинским законам, с доступом всех украинских партий, наблюдателей и журналистов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместной с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Левеном пресс-конференции в Киеве.

По словам президента, вопрос проведения выборов на Донбассе будет одной из тем саммита в «нормандском формате» в Париже 9 декабря.

«Я уверен, что мы будем поднимать вопрос возможности (проведения – УНИАН) местных выборов в ОРДЛО – УНИАН). Для нас самое важное, чтобы это происходило по законодательству Украины», - заявил он.

Президент подчеркнул, что для Украины важно, чтобы на этих выборах были представлены все украинские партии, чтобы были иностранные наблюдатели и был открыт доступ для журналистов.