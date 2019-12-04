Зеленский во время встречи в «нормандском формате» будет говорить о формате и сроках передачи Украине границы на Донбассе

По словам президента Украины, он ожидает от «нормандского саммита» не только слов, но и конкретных действий с определенными сроками по урегулированию ситуации на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский во время встречи в «нормандском формате» в Париже поднимет вопрос о формате и сроках передачи Украине неконтролируемого участка границы на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил в ходе совместной с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Левеном пресс-конференции в Киеве.

«По поводу коммюнике (лидеров стран «нормандского формата» - УНИАН), хотел бы вам сказать, что это коммюнике еще обсуждалось представителями всех сторон в сентябре, и с тех пор многое изменилось, поэтому действительно в повестке дня будут и те вопросы, которые есть в коммюнике, но я жду более развернутых ответов. Ответы - это просто слова, а мы хотим действий со сроками. Я честно вам скажу, я не знаю удастся нам или нет», - отметил он.

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По словам Зеленского, среди прочих вопросов, которые будут обсуждаться на саммите в «нормандском формате», будет вопрос передачи Украине неконтролируемого участка границы на Донбассе.

«Я уверен, что мы поднимем вопрос по поводу формата и сроков передачи украинской границы (на Донбассе - УНИАН) под украинский контроль», - добавил президент.