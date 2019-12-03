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Глава антикоррупционного комитета Рады скоро станет мамой - СМИ

18:50, 03 декабря 2019
Политика
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Беременная Красносельская в парламенте / Страна

35-летняя Анастасия Красносельская, депутат от "Слуги народа" и глава комитета по вопросам антикоррупционной политики - в ожидании первенца.

Об этом сообщает "Страна", ссылаясь источник, приближенный к народной избраннице.

"Настя счастлива и полна сил. Чувствует себя прекрасно", - сообщил инсайдер.

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Сегодня эта информация подтвердилась - корреспонденты издания сделали фото. Анастасия беременна.

Красносельская официально не замужем, однако в ее декларации указан гражданский муж Мирослав Радин. Собирается ли Анастасия в официальный декрет, пока неизвестно. 

Анастасия Красносельская - не единственная беременная депутат в Верховной Раде. В парламент на работу ходит в интересном положении 29-летняя Анна Скороход. Именно та, которая расплакалась в парламенте, когда коллеги не захотели рассматривать ее правки к законопроекту о реструктуризации "Нафтогаза".

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Теги: #Рада