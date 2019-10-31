Депутат от "Слуги народа" расплакалась в Раде прямо во время заседания (фото, видео)

Народный депутат Анна Скороход расплакалась во время рассмотрения проекта изменений в некоторые законы в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа.

Народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход расплакалась в сессионном зале парламента из-за своих поправок к законопроекту.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло во время рассмотрения проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа (№2239-1).

Когда во время рассмотрения поправок Скороход предоставили слово для выступления с места относительно ее поправок к законопроекту, она на русском языке сказала: "Вы знаете, такое впечатление, что у нас происходит какое-то издевательство. Если я сказала, что я хочу пройти по своим поправкам, значит, я хочу пройти по своим поправкам...".

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Ее слова аплодисментами перебили другие депутаты. Во время выступления Скороход расплакалась. Несколько коллег подошли к ней и начали утешать.

Затем Скороход добавила уже по-украински, что на заседании комитета были достигнуты определенные договоренности.

"На сегодняшний день, когда я перечитала весь текст, эти договоренности не соблюдены", - сказала со слезами депутат.

После этой ситуации Скороход успокоилась, и депутаты продолжили рассматривать поправки, в том числе, и ее.

Скороход была избрана в парламент в округе № 93 (Киевская область).