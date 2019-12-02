Корабли украинских и французских ВМС провели совместные учения типа PASSEX

Во время выполнения совместных маневров в открытом море, корабли отработали ряд задач по повышению совместимости в соответствии со стандартами Североатлантического Альянса.

Вблизи Одессы корабли украинских и французских ВМС провели совместную тренировку типа PASSEX.

Об этом сообщил пресс-центр Военно-морских сил ВС Украины.

Как отмечается, в акватории Черного моря состоялись совместные тренировки типа PASSEX с участием патрульного катера «Прилуки» ВМС ВСУ и французского военного корабля «Commandant Birot».

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Во время выполнения совместных маневров в открытом море, корабли отработали ряд задач по повышению совместимости в соответствии со стандартами Североатлантического Альянса.

Основное внимание уделялось совершенствованию навыков и действий экипажей во время выполнения задач в составе группы кораблей.

Как отметил командир катера «Прилуки» капитан 3-го ранга Владимир Углинский, тренировки с кораблями НАТО - большой опыт, возможность совершенствоваться и «выполнять совместные задачи на высоком уровне».

Кроме того, в мероприятии приняли участие курсанты Института Военно-морских сил национального университета «Одесская морская академия».

Как сообщал УНИАН, 28 ноября в Одесский порт с целью поддержки двустороннего сотрудничества в военно-морской сфере и безопасности на море зашел корвет ВМС Франции «Commandant Birot».

Корабль относится к классу легких корветов, его длина - 80 м, ширина - 10 м, осадка - 5,6 м, а водоизмещение корабля - 1350 тонн. Скорость он развивает до 24 узлов, а максимальная дальность плавания - 4500 миль. Экипаж составляют 90 человек.

Корвет «Commandant Birot» был принят на боевое дежурство ВМС Франции в 1984 году.