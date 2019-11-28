В Одесский порт прибыл корвет НАТО

Корвет Commandant Biro F796 принят в состав ВМС Франции в 1984 году.

Французский корвет Commandant Biro F796 утром 28 ноября зашел в Одесский морской порт.

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Как сообщает «Думская», судно стало у 16 причала в 11:20. Отмечается, что Commandant Biro прибыл в Черное море вечером 19 ноября, после чего сразу взял курс на грузинский порт Батуми, где стоял с 22 по 25 число. 26 ноября он провел учения с ВМФ Грузии, а затем направился в Одессу.

Корабль пробудет в Украине несколько дней.

Корвет Commandant Biro F796 принят в состав ВМС Франции в 1984 году. Длина корабля составляет 80 метров, экипаж – 90 человек.

Судно вооружено 100 мм орудием Mle 68, противокорабельными ракетами Exocet, зенитными орудиями калибра 20 мм и торпедными аппаратами.

Ранее в Одесской области в открытом море испытали два американских боевых катера Island.