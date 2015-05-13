Единственной причиной конфликта на Донбассе является Россия и ее политическое руководство - Турчинов

Как сообщает пресс-служба СНБО, так он прокомментировал заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, прозвучавшее после завершения официальных встреч с государственным секретарем США Джоном Керри.

По словам Турчинова, если Россия собирается использовать свое влияние на «стороны конфликта» в Украине, то ей нужно влиять исключительно на себя.

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Турчинов подчеркнул, что главной стороной конфликта и «единственной его причиной является Россия и ее политическое руководство, которому не удастся спрятаться за вооруженными ими марионетками». «Поэтому влиять и побуждать к миру необходимо исключительно военно-политическое руководство и вооруженные силы Российской Федерации», - сказал секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, 12 мая в Сочи Керри провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и Лавровым.

На пресс-конференции Лавров заявил, что Россия и США намерены использовать свое влияние на стороны конфликта в Украине, чтобы они в полной мере выполнили Минские соглашения.

"Мы договорились использовать влияние Соединенных Штатов и Российской Федерации на стороны конфликта, чтобы последовательно и настойчиво побуждать их к поиску и достижению договоренностей по практическому выполнению всего того, о чем договорились в Минске", - заявил Лавров.