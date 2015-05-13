Керри обсуждал с Путиным ситуацию в Широкино и необходимость прекращения огня - Госдеп

Как пишет ZN.ua со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США, Керри выразил глубокую обеспокоенность по поводу ситуации на Донбассе на местах.

В частности, он говорил о Широкино, где продолжает нарушаться режим прекращения огня, и выразил надежду, что ситуация изменится в ближайшие дни-недели.

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"Мы действительно считаем, что в Широкино должно наступить полное прекращение огня. Я думаю, что Сергей (Лавров – УНИАН) и Владимир Путин согласятся, что важно также выведение оружия и демилитаризация, а также мониторинг со стороны ОБСЕ", - сказал он.

Керри отметил, что Путин и Лавров подтвердили свое желание видеть реализацию Минских соглашений в полном объеме.

"И мы говорили о том, как можно этот процесс ускорить, и преодолеть недоверия с обеих сторон", - заявил Керри.

Кроме этого, как отмечается, Керри предостерег Порошенко от возобновления боевых действий в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, в Кремле заявили, что переговоры Керри, Путина и Лаврова не стали прорывом, но продемонстрировали первые признаки понимания между двумя странами.