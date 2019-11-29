Президент Грузии перенесла визит в Украину на 2020 год

Президент Грузии отложила свой визит в Украину по просьбе украинской стороны.

Президента Грузии Саломе Зурабишвили перенесла свой визит в Украину на 2020 год.

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“В ноябре текущего года планировался визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Киев", - говорится в сообщении администрации президента Грузии, передает “Грузия Online”.

Президент Грузии решила отложить свой визит в Украину до 2020 года в связи с процессами в Украине, по просьбе украинской стороны.

Ранее сообщалось о планах президента Украины Владимира Зеленского посетить Грузию, но в администрации Зурабишвили отметили, что визит главы украинского государства в их страну не был запланирован.