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Президент Грузии перенесла визит в Украину на 2020 год

08:09, 29 ноября 2019
Политика
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Президента Грузии Саломе Зурабишвили \ REUTERS

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“В ноябре текущего года планировался визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Киев", - говорится в сообщении администрации президента Грузии, передает “Грузия Online”.

Президент Грузии решила отложить свой визит в Украину до 2020 года в связи с процессами в Украине, по просьбе украинской стороны.

Ранее сообщалось о планах президента Украины Владимира Зеленского посетить Грузию, но в администрации Зурабишвили отметили, что визит главы украинского государства в их страну не был запланирован.

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Теги: #Украина#Грузия#визит