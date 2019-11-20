Беззаконие и влияние Порошенко: Саакашвили прокомментировал решение Верховного Суда

Саакашвили заявил, что обжалует решение ВСУ в Страсбурге.

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что обжалует решение Верховного Суда в Страсбурге, «где 100% выиграет».

Так в Facebook Саакашвили отреагировал на постановление ВСУ о признании его выдворения законным.

«Конечно, я обжалую это решение в Страсбурге, где 100% выиграю, но это беззаконие, совершенное Верховным судом еще раз показывает, насколько все еще сильное влияние имеет Порошенко во всех госструктурах Украины. И насколько эта система будет всячески противиться и взрывать начинания президента и его команды», – написал он.

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Саакашвили утверждает, что Порошенко таким образом заблокировал его дело о депортации в Польшу, которое ведут следователи ГБР.

Как сообщал УНИАН, в июле 2017 года на то время президент Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины. В Украине Саакашвили инкриминировали три статьи Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление, которое признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили двое или более лиц (ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

12 февраля 2018 года Саакашвили по процедуре реадмиссии было передан Польше.

28 мая новый президент Украины Владимир Зеленский исключил из указа своего предшественника Порошенко от 26 июля 2017 года положения о лишении Саакашвили гражданства Украины.

29 мая Саакашвили вернулся в Украину. После возвращения в Киев Саакашвили заявил, что вернулся в Украину не ради мести. 7 октября Генпрокуратура открыла уголовное производство по заявлению Саакашвили.