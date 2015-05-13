Рада трижды не смогла снять депутатские полномочия с Мирошника

Верховная Рада снова не поддержала заявление о досрочном сложении депутатских полномочий Андреем Мирошником из фракции “Самопомич”.

Во время первого голосования за досрочное прекращение полномочий Мирошника проголосовали только 169 (при необходимых 226 - УНИАН), во время второго - 196, а во время третьего - 211 народных депутатов.

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Во время выступления в парламенте председатель фракции “Самопомочи” Олег Березюк заявил, что ошибка Мирошника в том, что он занимался своими личными делами “не в том месте и не в то время”, то есть на сессионном заседании ВР.

Вместе с тем, Березюк подчеркнул, что у Мирошника достаточно средств для того, чтобы проводить отпуска, в том числе, за рубежом.

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В свою очередь народный депутат Ирина Геращенко отметила, что Мирошник должен остаться работать в парламенте, потому что он признал свою ошибку.

А председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко призвал удовлетворить заявление Мирошника, который «набрался смелости и сделал отважный шаг в то время, как кое-кто в сессионном зале, как пеньки обросли мхом и никак не хотят потерять депутатство».

Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман сообщил, что по вопросу удовлетворения заявления Андрея Мирошника о досрочном прекращении депутатских полномочий будут проведены дополнительные консультации.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля пресс-служба «Самопомочи» обнародовала заявление Мирошника о намерении сложить депутатские полномочия. Заявление Мирошник написал после того, как в СМИ были опубликованы фото его СМС-переписки по поводу заказа тура на Мальдивы стоимостью более 10 тыс. евро, а также СМС-сообщений, которые касались его личной жизни.