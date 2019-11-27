Экс-глава администрации Порошенко возглавил харьковскую ячейку партии Медведчука

Один из лидеров партии Юрий Бойко заявил, что Игорь Райнин был с ОПЗЖ давно.

Бывший глава Администрации президента Петра Порошенко Игорь Райнин был избран главой харьковской ячейки партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Как пишет местное издание Kharkiv Today, 27 ноября на назначение приехал один из руководителей ОПЗЖ Юрий Бойко.

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Бойко взял слово первым и фактически сказал, что Райнин был с ОПЗЖ давно, но раньше этого нельзя было говорить.

"Моего друга, уже могу его так назвать, Райнина Игоря Львовича. Почему уже могу так сказать, потому что в свое время, когда он был у власти и занимал позицию главы Администрации, это мы его уговаривали там остаться. Он несколько раз порывался оттуда уйти, уволиться, а мы его уговаривали там остаться. Я сейчас могу это сказать, а раньше этой не было возможности, потому что единственный в той группе галичан, которая отстаивала интересы Востока Украины. Вот он вместе с нами защищал в самое сложное время Харьков, Луганск, Донецк и не давал окончательно унизить нас, когда была националистическая власть, и ему было очень тяжело", - сказал Бойко.

Против Райнина как главы харьковской региональной организации "ОПЗЖ" не проголосовал ни один человек, несколько человек воздержались.

Видео: KHARKIV Today

Напомним, Игорь Райнин был назначен на должность главы Администрации президента Петра Порошенко в августе 2016 года. 19 мая 2019 года Порошенко уволил Райнина с занимаемой должности.