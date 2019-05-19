Порошенко уволил главу Администрации президента Игоря Райнина

Райнин занимал должность главы АП с августа 2016 года.

Президент Петр Порошенко уволил главу Администрации президента Игоря Райнина. Соответствующий указ №296 от 19 мая обнародован на сайте главы государства. «Уволить Райнина Игоря Львовича с должности главы Администрации президента Украины согласно поданному заявлению», - говорится в документе. Как сообщал УНИАН, Игорь Райнин был назначен на должность главы Администрации президента в августе 2016 года.

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