Порошенко уволил главу Администрации президента Игоря Райнина
20:28, 19 мая 2019Политика
28 0
Райнин занимал должность главы АП с августа 2016 года.
В конце декабря Райнину присвоили звание почетного гражданина Харьковщины / фото: УНИАН
Президент Петр Порошенко уволил главу Администрации президента Игоря Райнина.
Соответствующий указ №296 от 19 мая обнародован на сайте главы государства.
«Уволить Райнина Игоря Львовича с должности главы Администрации президента Украины согласно поданному заявлению», - говорится в документе.
Как сообщал УНИАН, Игорь Райнин был назначен на должность главы Администрации президента в августе 2016 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter