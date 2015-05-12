Рада приняла постановление о патриотическом воспитании молодежи и чествовании героев АТО

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 235 из 307 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусмотрено оказывать поддержку на государственном уровне мероприятиям «по распространению правдивой информации об обстоятельствах вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, оккупации Крыма, о развязывании Россией войны на Донбассе и попытках дестабилизировать ситуацию в других регионах Украины путем поддержки сепаратизма, терроризма, массовых беспорядков и информационных атак».

Читайте такжеРада приняла новый закон о режиме военного положения

Постановлением правительства ВР Украины рекомендуется, в частности, организовать системный сбор и распространение информации о героических поступках воинов – участников АТО, волонтеров, граждан, которые внесли значительный вклад в укрепление обороноспособности Украины, в частности, о лицах, отмеченных государственными наградами Украины, и обстоятельствах, ставших основанием для награждения (за исключением случаев, касающихся обеспечения безопасности указанных лиц, членов их семей и недопущения раскрытия информации с ограниченным доступом); совместно с Советом национальной безопасности и обороны, Службой безопасности Украины и Генеральной прокуратурой организовать системный сбор, учет и хранение доказательств российской агрессии (образцов военной техники, оружия, боеприпасов, оборудования, амуниции, документов, фото- и видеоматериалов и тому подобное) для представления в музейных экспозициях, передвижных и стационарных выставках, использования в подготовке документальных, учебных фильмов, распространения информации через СМИ, сеть Интернет и другим способом.

Кроме того, предполагается создать и организовать демонстрацию в регионах Украины и дипломатических представительствах Украины за рубежом передвижных выставок - доказательств российской агрессии.

Также предлагается обновить экспозиции исторических, историко-краеведческих музеев и государственных заповедников соответствующих профилей, с обязательным представлением информации о героях АТО, волонтерах, гражданах, которые внесли значительный вклад в укрепление обороноспособности Украины; оказывать содействие организациям иностранных украинцев, которые стремятся создать выставки доказательств российской агрессии в странах проживания.

Согласно постановлению, финансирование указанных мероприятий должно происходить за счет средств Государственного бюджета, а также за счет привлечения волонтерской, благотворительной и спонсорской помощи.

Местным органам власти предлагается обратиться с предложением к трудовым коллективам, учебным заведениям относительно шефства над украинскими воинами, которые участвовали в АТО, а также их семьями, которые нуждаются в морально-психологической, материальной или иной поддержке.

До 1 июля 2015 года правительство и местные органы власти должны информировать Верховную Раду Украины о ходе выполнения этого постановления.