Адвокаты Бахматюка готовятся обжаловать в суде решение НАБУ об объявлении бизнесмена в розыск

Адвокаты уже направили запрос в НАБУ для получения документов, на основе которых Бахматюка объявили в розыск.

Адвокаты экс-владельца «VAB Банка», владельца одного из крупнейших производителей аграрной продукции «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка готовятся обжаловать в суде решение Национального антикоррупционного бюро об объявлении бизнесмена в розыск в связи с подозрением в растрате 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, выданного «VAB Банку» Национальным банком Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили адвокаты Бахматюка - Татьяна Козаченко и Дмитрий Лошаков.

“На сегодняшний момент НАБУ не может подтвердить получение Олегом Бахматюком сообщения о подозрении (в завладении 1,2 млрд грн стабкредита «VAB Банка»), а это значит, что все остальные действия, в том числе, объявление в розыск, не являются правомерными”, - сказала Козаченко.

“Мы будем реагировать на эти нарушения, действия НАБУ будут обжалованы в судебном порядке - сейчас мы ограничены в механизмах, но такие возможности есть. Будем обжаловать каждое нарушение”, - сказал Лошаков.

В комментарии УНИАН он уточнил, что юристы уже отправили в НАБУ запрос на получение документов, на основе которых Бахматюк мог быть объявлен в розыск - это должно быть постановление прокуратуры.

“После получения указанных документов мы планируем обжаловать постановление о розыске - это зависит от того, как скоро НАБУ предоставит нам доступ к материалам. Запрос был направлен на прошлой неделе, у них есть пять дней на ответ, после чего мы подготовим и подадим жалобу”, - сказал он.

Он также добавил, что ряд подозрений с одинаковым текстом был вручен другим связанным лицам, в том числе – должностным лицам «VAB Банка», а по истечению двух месяцев с момента объявления подозрения закон позволяет обжаловать это подозрение в суде.

По словам адвокатов, возобновление дела «VAB Банка» произошло с нарушением уголовно-процессуального закона и было продиктовано политическими мотивами.

Также адвокаты считают подозрение НАБУ безосновательным, так как оно противоречит публичной информации Национального банка.

“НАБУ утверждает, что при получении стабилизационного кредита «VAB Банк» не предоставил необходимый пакет документов - финансового плана оздоровления банка. Однако банк предоставил оздоровительный план – документы были приняты 8 октября 2014 года Национальным банком, это также указано на сайте регулятора“, - добавила Козаченко.

Более того, по словам адвокатов, полученный кредит в размере 1,2 млрд грн был использован по назначению - для расчета по депозитам с вкладчиками «VAB Банка».

Как сообщал УНИАН, 22 ноября 2019 года на сайте Министерства внутренних дел появилась информация об объявлении в розыск экс-владельца «VAB Банка», владельца агрохолдинга «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка.

Ранее, 14 ноября, детективы НАБУ сообщили Бахматюку о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного «VAB Банку» Национальным банком Украины.