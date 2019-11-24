Госдеп по требованию суда обнародовал 100 страниц документов об отношениях с Украиной

Утверждается, что документы проливают свет на то, как Руди Джулиани вел компанию по дискредитации посла США в Украине

Государственній департамент США опубликовал около 100 страниц документов, которые касаются отношений Белого дома с Украиной.

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Документы были обнародованы по судебному иску American Oversight. Отмечается, что документы включают в себя электронную переписку, которая подтверждает активные контакты госсекретаря Помпео и адвоката президента Трампа Руди Джулиани в марте 2019 года.

Журналисты отмечают, что документы проливают свет на то, как Джулиани вел компанию по дискредитации посла США в Украине Мари Йованович. Именно поэтому, как предполагается в материале, Помпео ранее отказывался предоставлять эту информацию Конгрессу.

Документы находятся в открытом доступе. Утверждается, что у American Oversight есть и другие иски, направленные на достижение прозрачности в расследовании украинского скандала.

Напомним, жалоба информатора, который сообщил об июльском телефонном разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, привела к запуску процедуры импичмента.

Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Перед этим разговором Трамп приостановил выделение военной помощи Украине.

Демократы из Палаты представителей апеллировали к понятию quid pro quo (услуга за услугу) при описании предполагаемого давления команды Трампа на Украину с целью начать расследования против семьи Джо Байдена и вмешательства в выборы 2016 года.

После первых публичных слушаний спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинила Трампа в попытке подкупить Украину. По ее словам, глава Белого дома сам расписался в этом.