Госсекретарь США летит в Сочи на встречу с Лавровым по Украине - источник
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри обсудят в Сочи 12 мая ситуацию в Украине, в Йемене, Иране и Сирии.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.
"Повестка завтрашних переговоров — ситуация в Украине, в Йемене, Сирии, Иране. Мы никогда не закрывались от разговоров по этой теме, наоборот, ведем очень активный диалог по этим вопросам", — сказал собеседник агентства.
Читайте такжеКак Путин встречал Меркель в Москве (фоторепортаж)
Напомним, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудили на переговорах в Кремле двусторонние отношения и выполнение Минских договоренностей по урегулированию ситуации в Украине.
В то же время, на переговорах Меркель, подвергла необычно резкой критике аннексию Крыма Россией. Выступая на пресс-конференции в Москве, стоявшая рядом с президентом Путиным Меркель сказала, что действия Москвы отбросили назад отношения между Россией и Западом.