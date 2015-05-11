Госсекретарь США летит в Сочи на встречу с Лавровым по Украине - источник

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

"Повестка завтрашних переговоров — ситуация в Украине, в Йемене, Сирии, Иране. Мы никогда не закрывались от разговоров по этой теме, наоборот, ведем очень активный диалог по этим вопросам", — сказал собеседник агентства.

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Напомним, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудили на переговорах в Кремле двусторонние отношения и выполнение Минских договоренностей по урегулированию ситуации в Украине.

В то же время, на переговорах Меркель, подвергла необычно резкой критике аннексию Крыма Россией. Выступая на пресс-конференции в Москве, стоявшая рядом с президентом Путиным Меркель сказала, что действия Москвы отбросили назад отношения между Россией и Западом.