Трибунал дал Украине полгода на подготовку меморандума о нарушении РФ конвенции ООН - МИД

Арбитражный трибунал определил название дела о захвате Россией в ноябре 2018 года украинских военных кораблей - «Спор о задержании трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей».

Арбитражный трибунал предоставил Украине 6 месяцев на подготовку меморандума о нарушении Россией Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, несмотря на возвращение захваченных кораблей.

Об этом в Facebook сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Мы получили первый процедурный приказ Арбитражного трибунала, которым утверждены правила назначения, регламент и график работы арбитража. И с сегодняшнего дня наше дело называется: "Спор о задержании трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей", - сообщила она.

Зеркаль подчеркнула, что для украинской стороны было очень важно зафиксировать в названии не только нарушение Россией норм международного права, но и отразить, что этот спор касается 24-х украинских моряков, которые провели 9 месяцев в тюрьме. "И Арбитраж нас услышал", - подчеркнула она.

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"Положительным можно считать и то, что РФ не удалось затянуть нас и Арбитраж в длительный и многоступенчатый процесс. Согласно расписанию, мы должны представить свой Меморандум через 6 месяцев, но никто не мешает нам подготовить и подать его раньше. И с момента подачи нами меморандума у россиян будет 3 месяца для того, чтобы воспользоваться своим правом и выразить возражения относительно юрисдикции - сыграть в их любимую игру оспаривания права Арбитража рассматривать это дело, используя уже понятную линию, которую они безрезультатно пытались навязать судьям в Гамбурге об исключении из их компетенции военной деятельности. Поскольку военная деятельность в соответствии с заявлением, сделанным Россией к Конвенции, исключена из юрисдикции как Международного трибунала по морскому праву, так и Арбитражного трибунала", - заявила Зеркаль.

При этом дипломат заявила, что Украине имеет право прокомментировать возражения россиян и обратиться к Арбитражу с просьбой их отклонить. Украинская позиция заключается в том, что решить вопрос юрисдикции по этому делу отдельно от рассмотрения фактов невозможно.

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"Соответственно, Арбитраж должен определить, действительно ли есть основания для разделения процесса на 2 стадии (юрисдикционную и по существу) и принять решение о дальнейших стадиях рассмотрения дела. В случае принятия решения о разделении процесса на 2 стадии мы получим 3 месяца на подготовку ответа на российские возражения. Если разделения не произойдет, то россияне будут вынуждены подать свой контр-меморандум в течение 6 месяцев с даты вынесения Арбитражем решения об отклонении рассмотрения предыдущих возражений РФ на юрисдикционной стадии", - заявила она.

Вместе с тем, Арбитраж также определил, что письменные позиции сторон будут обнародованы в момент начала устных слушаний. Кроме того, выступления агентов будут открытыми, а относительно доступа общественности к остальным слушаниям, решения будут приняты Арбитражем дополнительно накануне слушаний. "Итак, РФ не удастся скрыть факты и свои нарушения от широкой общественности и исказить историю", - отметила Зеркаль.

"Конечно, это дело не будет очень быстрым, но уверена, что за достоинство и свободу надо бороться до конца! Целью является признание РФ страной, которая нарушает военные иммунитеты, и получение надлежащей компенсации", - заявила Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, Арбитражный трибунал в Гааге 21 ноября заслушал позиции Украины и России относительно процессуальных аспектов дальнейшего развития дела относительно иммунитета 3 украинских военных кораблей.