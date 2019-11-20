Правильный шаг РФ - Столтенберг прокомментировал возвращение Украине кораблей

В НАТО приветствуют возвращение Украине военных катеров и буксира, захваченных в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что возвращение Украине Россией буксира «Яны Капу» и катеров «Бердянск» и «Никополь» - это правильный шаг накануне саммита лидеров стран "нормандского формата".

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Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе после первого дня заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса.

"Мы приветствуем, что Россия, наконец, вернула украинские корабли, которые она захватила в прошлом ноябре. Это то, что просил Международный трибунал ООН по морскому праву. И это шаг в правильном направлении накануне саммита в "нормандском формате" в следующем месяце", - подчеркнул Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из которых были ранены, и обвинили в незаконном пересечении границы РФ.

7 сентября украинские моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.

17 ноября захваченные украинские военные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» в сопровождении российской береговой охраны вывели из акватории «Генмола» в Керчи. 18 ноября в ВМС ВСУ заявили, что начат процесс передачи катеров и буксира.

Сегодня, 20 ноября, командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко сообщил, что корабли доставляют буксиром, скорость движения очень мала. «Они своим ходом не идут. Россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы еще покажем всему миру варварское отношение россиян», - сказал он.