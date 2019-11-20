Посол США в Евросоюзе озвучил свою версию, почему замораживалась помощь Украине

Главное требование к Киеву – обнародовать заявление о начале расследований дел, связанных с Байденом и выборами-2016.

Посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд во время открытых показаний в Конгрессе 20 ноября рассказал, что полных причин задержки помощи по безопасности Украине он не знал. Однако был убежден, как только Киев объявит о начале расследований коррупционных дел, в частности по "Бурисме" и Байденам и возможного вмешательства в президентские выборы в США 2016 года, эту помощь разблокируют.

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"Меня впервые проинформировали о том, что Белый дом задерживает помощь по безопасности Украине в разговоре с Тейлором (временный исполняющий обязанности посла США в Украине. – ред.) 18 июля 2019 года. Вместе с тем, как я раньше говорил, я не мог получить четкий ответ относительно конкретных причин задержки, была ли эта задержка обусловлена демократическими причинами, или какими-то другими. Я никогда не принимал участие в любых встречах Минобороны или Госдепартамента по этим вопросам. Я не знаю, обсуждался ли этот вопрос на этих встречах", - сказал Сондленд.

Украинской стороне о заморозке помощи по безопасности стало известно перед саммитом 1 сентября, который должен был состояться в Варшаве и куда должен был прилететь президент США Дональд Трамп. Там же должна была состояться первая встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Перед саммитом 1 сентября украинцам стало известно, что такая помощь еще не оказана. Из-за того, что у нас не было конкретного объяснения этой задержки, я пришел к выводу, что эта поддержка, как и предстоящий визит Зеленского в Белый дом находились под угрозой. Готовясь к саммиту 1 сентября, я спросил Помпео, не будет ли способствовать прямая встреча между Трампом и Зеленским изменению ситуации. В частности, 22 августа я отправил секретарю Помпео e-mail и поставил в копию секретаря Кена", - отметил Сондленд.

Посол зачитал текст своего письма: "Имеем ли возможность запланировать время в Варшаве для того, чтобы президент США мог встретиться с Зеленским. Я попросил Зеленского посмотреть ему в глаза и прямо сказать, что как только в Украине будет перезагружен аппарат Генпрокуратуры, он, президент США, и Зеленский смогут двигаться дальше по поводу вопросов, которые имеют значение для США и президента США. Надеюсь, что это позволит изменить ситуацию, имея в виду задержку оборонной помощи".

Сондленд добавил, что "госсекретарь ответил утвердительно на мой вопрос. На следующий день я спросил, буду ли иметь 10-15 минут для такой встречи, чтобы я мог предоставить ответ Зеленскому. Секретарь Кена ответила, что она попробует решить эту ситуацию".

"Учитывая мои собственные беспокойства относительно помощи по безопасности у меня нет причин сомневаться в показаниях сенатора Джонсона из этих вопросов. Уже на конец августа я был убежден, что оборонную помощь будет разморожено, как только Украина продемонстрирует конкретное намерение бороться с коррупцией, в частности расследовать вопрос "Бурисмы" и возможное вмешательство в президентские выборы в США 2016 года", - отметил Сондленд.

Трамп в Варшаву не прилетел – из-за урагана Дориан, который бушевал тогда в США.

"Вместо него приехал вице-президент Пенс. Я до начала встречи заявил вице-президенту Пенсу, что меня беспокоит привязка военной помощи к тем вопросам, о которых мы говорим. Я хотел это сделать до переговоров. Во время самих переговоров президент Зеленский поднял вопрос о помощи по безопасности и вице-президент пообещал поговорить с президентом Трампом относительно этого. Учитывая предварительный обмен информацией с госсекретарем Помпео, я чувствовал уверенность в том, что это так и произойдет", - сказал Сондленд.

У него также была короткая беседа с первым помощником Зеленского Андреем Ермаком.

"Поговорил минуту-две с Ермаком. Я ему сообщил, что считаю, что такая помощь возобновится, когда украинская сторона сделает открытое заявление, о котором мы ведем разговор уже несколько недель. Мои коллеги из Госдепартамента уже свидетельствовали об этом. Они говорили о критической важности политики помощи Украине, что эта помощь не должна задерживаться. Я много раз это повторял, я сделал все возможное, чтобы разобрать эти завалы. Считаю, что и открытое заявление было очень важным моментом в решении этой проблемы. Я очень жалею, что украинская сторона оказалась в таком сложном положении. Но я не жалею те усилия, которые я приложил для того, чтобы преодолеть эти трудности", - подчеркнул Сондленд.

Он также добавил, что "с самого начала мы держали в курсе руководство Госдепартамента, других руководителей. Госдепартамент был полностью в курсе наших действий в Украине, он понимал те задачи и цели, к которым мы шли".