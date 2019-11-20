ГБР обнародовало полный перечень производств, в которых фигурирует Порошенко
Государственное бюро расследований обнародовало перечень из 13 производств, в которых фигурирует экс-президент и действующий народный депутат Украины Петр Порошенко.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Отмечается, что во время досудебного расследования допрошены 562 свидетелей, направлен 431 запрос, получено 205 временных доступов к вещам и документам.
Также по этим делам назначено 35 экспертиз, в том числе 27 экспертиз по уголовному производству по факту пересечения украинскими кораблями Керченского пролива.
Кроме того, наложен арест на акции и имущественный комплекс ЗАО «Кузница на Рыбацком», а также на счета Владимира Макеенко в сумме 31 млн евро. Направлено 20 запросов о международной помощи, из них 14 - в рамках уголовного производства о незаконной переправке через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов. Запросы о правовой помощи в Российскую Федерацию не направлялись ни по одному из производств.
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В ГБР заметили, что Порошенко трижды являлся на допросы в этих производствах, 20 раз - не явился.
«Во время допросов он не способствовал следователям в установлении истины по делу. Например, на вопрос следователя об обстоятельствах заключения соглашения о купле-продаже акций завода «Кузница на Рыбацком» на сумму около 300 млн долларов, пятый президент Украины сообщил, что ему об этом ничего не известно», - говорится в сообщении.
Также Порошенко не явился на проведение психофизиологического исследования с помощью полиграфа в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЗАО «Завод «Кузница на Рыбацком».
В Генеральную прокуратуру направлен проект сообщения о подозрении пятом президенту Украины в производстве по факту неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в период марта-мая 2019 года.
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ГБР приводит перечень уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко:
- Переход украинских кораблей через Керченский пролив, повлекший эскалацию конфликта с Российской Федерацией, введение военного положения на территории Украины с целью возможной узурпации власти.
- Захват государственной власти и подделка при этом официальных документов при внесении представления на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в Верховной Раде.
- Предполагаемая потеря материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну (ситуативная комната).
- Незаконная переправка через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов (Мальдивы).
- Незаконное задержание Михеила Саакашвили и незаконное перемещение его за пределы территории Украины в Польшу.
- Организация и незаконная переправка Николая Чауса через государственную границу Украины в Молдову.
- Отмена решения председателя Первомайской райгосадминистрации Николаевской области о зачислении земельного участка в пределах территории Ленинского сельского совета к землям запаса государственной собственности.
- Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЗАО «Завод «Кузница на Рыбацком».
- Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, во время оформления документов купли-продажи ООО «Телеканал «Прямой».
- Противоправное завладение имуществом базы отдыха «Ивашка» Украинского общества слепых должностными лицами ООО «Союз-Инвест».
- Неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в период марта-мая 2019 года: проведение конкурса в короткие сроки и принятие возможно незаконных решений об изменении порядка его проведения.
- Злоупотребление служебным положением и вмешательство в деятельность судей судов Украины путем несвоевременного назначения их на должность, повлекшее тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты средств из госбюджета на выплату им зарплаты.
- Вмешательство в деятельность судей Окружного административного суда г. Киев со стороны главы государства, членов СНБО относительно решения об отмене национализации «Приват Банка».