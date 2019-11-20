ГБР обнародовало полный перечень производств, в которых фигурирует Порошенко

В Бюро отметили, что Порошенко трижды являлся на допросы по этим производствам, 20 раз - не явился.

Государственное бюро расследований обнародовало перечень из 13 производств, в которых фигурирует экс-президент и действующий народный депутат Украины Петр Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что во время досудебного расследования допрошены 562 свидетелей, направлен 431 запрос, получено 205 временных доступов к вещам и документам.

Также по этим делам назначено 35 экспертиз, в том числе 27 экспертиз по уголовному производству по факту пересечения украинскими кораблями Керченского пролива.

Кроме того, наложен арест на акции и имущественный комплекс ЗАО «Кузница на Рыбацком», а также на счета Владимира Макеенко в сумме 31 млн евро. Направлено 20 запросов о международной помощи, из них 14 - в рамках уголовного производства о незаконной переправке через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов. Запросы о правовой помощи в Российскую Федерацию не направлялись ни по одному из производств.

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В ГБР заметили, что Порошенко трижды являлся на допросы в этих производствах, 20 раз - не явился.

«Во время допросов он не способствовал следователям в установлении истины по делу. Например, на вопрос следователя об обстоятельствах заключения соглашения о купле-продаже акций завода «Кузница на Рыбацком» на сумму около 300 млн долларов, пятый президент Украины сообщил, что ему об этом ничего не известно», - говорится в сообщении.

Также Порошенко не явился на проведение психофизиологического исследования с помощью полиграфа в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЗАО «Завод «Кузница на Рыбацком».

В Генеральную прокуратуру направлен проект сообщения о подозрении пятом президенту Украины в производстве по факту неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в период марта-мая 2019 года.

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ГБР приводит перечень уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко: