Дубневич гуляет без электронного браслета – СМИ

Сигнал браслета не считывается из-за слабого покрытия.

Нардепу Ярославу Дубневичу, которого подозревают в краже более чем 93 миллионов гривень «Укрзализныци», до сих пор не надели электронный браслет.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили информированные источники.

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По словам собеседников, депутату не надели браслет из-за технических проблем со связью. Сигнал браслета не считывается из-за слабого покрытия. Через некоторое время проблемы планируют устранить и надеть устройство слежения.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Дубневичу в виде залога в 100 млн грн, а также обязал его носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. В пределах Украины Дубневич может передвигаться свободно. Прокурор просил суд применить к Дубневичу меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 93 млн грн.

4 ноября адвокат Станислав Пелюк подал апелляционную жалобу на решение суда о применении к Дубневичу меры пресечения и просит не избирать никакой меры пресечения депутату.

Дубневичу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По данным Генпрокуратуры, будучи председателем Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич с сообщниками завладел средствами филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця» в размере 93 млн 277 тыс. грн.

Следствие считает, что средства были получены контролируемыми Дубневичем и его сообщниками юридическими лицами путем согласованного завышения цены при реализации стрелочной продукции в адрес филиала, при этом народным депутатом неоднократно было использовано свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц. В дальнейшем средства были использованы сообщниками по своему усмотрению.