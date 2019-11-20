"Вжарить надо": Зеркаль заверила, что Украина будет добиваться компенсации от России

Компенсация будет касаться как финансирования терроризма, так и расовой дискриминации в Крыму.

Украина будет добиваться взыскания компенсаций с России, если Международный суд ООН в деле относительно Крыма и Донбасса вынесет решение в пользу украинской стороны.

Читайте такжеФинансирование терроризма и расовая дискриминация: в суде ООН Украина будет требовать от РФ компенсации убытковСоответствующее заявление сделала заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в эфире 24 канала.

По ее словам, решение может быть известно примерно в 2022 году. При этом Зеркаль добавила, что компенсация будет касаться как финансирования терроризма, так и расовой дискриминации в Крыму.

На вопрос, «вжарит» ли Украина Россию на деньги после решения суда, Зеркаль сказала, что как дипломат не может так выражаться, но добавила, что «вжарить надо»: «Вжарим-вжарим! Если разрешат, то вжарим! И я была бы очень довольна, если бы мне позволили вжарить!».

Как ранее сообщал УНИАН, в МИД убеждены, что Украина имеет большие шансы выиграть в Гаагском суде дело против России.