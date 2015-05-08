Россия не в праве монополизировать победу, поскольку Украина приняла основной удар войны - Порошенко

Об этом он заявил 8 мая, выступая в парламенте по случаю 70-й годовщины Победы над нацызмом в Европе, - сообщает пресс-служба президента.

Читайте такжеВерховная Рада собралась на торжественное заседание к 70-летию победы над фашизмом

По подсчетам историков, в рядах красной армии с нацистами боролись около 6 миллионов жителей Украины. Слова главы российского государствуа о том, что РФ могла бы одержать победу и без Украины - "это надругательство над памятью погибших воинов, и издевательство над чувствами живых ветеранов", - завил президент Украины.

Порошенко отметил, что Украина потеряла убитыми по разным оценкам 8-10 миллионов людей. "Более половины от общего количества нацистских дивизий воевало именно на Восточном фронте, и разгромлено их именно здесь. На территории Украины проведена почти половина стратегических операций немецко-советской войны", - подчеркнул президент.

Читайте такжеУкраинский желто-голубой флаг всегда был флагом мира - Порошенко

Порошенко сообщил, что 2072 украинца заслужили звание Героя Советского Союза. Среди них - легендарный летчик Иван Кожедуб, который сбил 64 фашистских самолетов, и Алексей Берест, который поднимал флаг победы над Рейхстагом.

Читайте такжеАгрессивная политика России стоила жизней почти 7 тысяч украинцев – президент

"Эта победа – общее достижение всего прогрессивного человечества, антигитлеровской коалиции и народов бывшего Советского Союза. И я сейчас от лица украинского народа поздравляю все нации мира с 70-летием победы над нацизмом", - заявил Петр Порошенко.

Как ранее сообщал Униан, президент России Владимир Путин не поздравил с 70-й годовщиной Победы президента Украины Петра Порошенко и президента Грузии Георгия Маргвелашвили. Он ограничился "посланием" гражданам Грузии и Украины.