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Российский журналист объяснил, почему Путин может пойти на деэскалацию на Донбассе

08:29, 19 ноября 2019
Политика
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Владимир Путин / REUTERS

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"В определенной степени это в интересах Путина – временно снизить количество людей, что убивают в Украине, чтобы решить свои внешнеполитические вопросы", – сказал он «Обозревателю».

В то же время журналист убежден: "Окончательно прекратить убивать граждан Украины Путин не заинтересован. Путин заинтересован в том, чтобы постоянно создавать хаос. Я считаю, что именно в этом заключается его интерес".

Комментируя постоянное откладывание нормандской встречи, Яковенко заверил: "Встреча, скорее всего, будет. Потому что отмена этой встречи будет достаточно серьезным поражением Кремля также. Полностью свалить всю вину на Украину, скорее всего, не получится".

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Теги: #Донбасс#Владимир Путин