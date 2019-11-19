Российский журналист объяснил, почему Путин может пойти на деэскалацию на Донбассе

При этом журналист предупредил, что Путин заинтересован в том, чтобы постоянно создавать хаос.

Российский журналист Игорь Яковенко убежден, что на нормандском саммите может быть решен вопрос о деэскалации на Донбассе.

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"В определенной степени это в интересах Путина – временно снизить количество людей, что убивают в Украине, чтобы решить свои внешнеполитические вопросы", – сказал он «Обозревателю».

В то же время журналист убежден: "Окончательно прекратить убивать граждан Украины Путин не заинтересован. Путин заинтересован в том, чтобы постоянно создавать хаос. Я считаю, что именно в этом заключается его интерес".

Комментируя постоянное откладывание нормандской встречи, Яковенко заверил: "Встреча, скорее всего, будет. Потому что отмена этой встречи будет достаточно серьезным поражением Кремля также. Полностью свалить всю вину на Украину, скорее всего, не получится".