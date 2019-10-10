"Реальный рейтинг Путина – где-то 10%": российский журналист оценил шансы Дудя стать президентом РФ

В соцсетях обсуждают информацию о якобы появлении "соцопроса", согласно которому высокую поддержку среди населения имеет российский блогер Юрий Дудь.

Российский журналист Игорь Яковенко заявил, что реальная поддержка Владимира Путина сегодня составляет примерно 10%.

"Но это не имеет большого значения, потому что рейтинг рейтингом, а результаты выборов имеют очень мало общего с тем, что думают люди", – отметил он в блоге на сайте OBOZREVATEL.

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В контексте обсуждения конкуренции за пост президента между Владимиром Путиным и телеведущим Юрием Дудем, Яковенко заявил, что "пока это умозрительная история".

Прежде всего, отсутствуют достоверные данные, что их рейтинги можно сравнить. "Да, Дудь и действительно популярен. Преимущественно среди людей, которые выбирают YouTube вместо телевизора, а это довольно существенное меньшинство населения России. Поэтому, учитывая всю относительно небольшую поддержку Путина, я сильно сомневаюсь, что Дудь имеет лучшие результаты", – сказал журналист.

«Дальше – непонятно, при каких обстоятельствах они смогут оказаться вместе в избирательном списке. Ведь, согласно конституции РФ, действующий президент не имеет права избираться на новый срок. "Они решают не проблему Дудя – они решают проблему конституции», – добавил он.

«Если начнутся разговоры о внеочередных выборах в результате политического кризиса в стране и силового противостояния, то в этом случае шансы блогера на победу также снижаются, поскольку "в условиях силового противостояния приоритет имеют люди в погонах», – констатировал Яковенко.

И, наконец, "нужна такая мелочь, как желание самого Дудя. Думаю, он не глупый и понимает, что с ним будет, если он его проявит", – убежден журналист. В то же время он признал, что идея, вброшенная в общественное сознание, может начать обрастать костями и мышцами", чтобы в какой-то момент материализоваться.

Ранее Telegram-канал "Кремлевский мамковед" написал: "Источники из Кремля сообщают, что на днях президенту на стол положили закрытый соцопрос, в котором второе место по доверию населения занял Юрий Дудь. Этот факт сильно обеспокоил Путина. В "Конторе" и АП взволнованы его популярностью, которая растет, и намерены в ближайшее время принять все необходимые превентивные меры для дискредитации блогера".