Родственники погибших участников Революции достоинства требуют от президента созвать внеочередное заседание парламента

Они требуют, чтобы Верховная Рада проголосовала норму, которая позволит сохранить следствие по делам Майдана.

Родственники погибших участников Революции достоинства и адвокаты потерпевших по делам Майдана требуют от президента Украины Владимира Зеленского созвать внеочередное заседание Верховной Рады, чтобы до 20 ноября внести изменения в закон о Государственном бюро расследований.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном общественной организацией «Адвокатская совещательная группа».

В нем отмечается, что на прошлой пленарной неделе парламент так и не вынес на обсуждение и голосование соответствующие поправки в закон о ГБР.

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«Верховная Рада в пятницу, 15 ноября, выразила неуважение к родным погибших и раненых - всем потерпевшим по делам Майдана, и всем, кто желает справедливости. Депутаты цинично проигнорировали шанс спасти следствие по делам Майдана. «Не успели» рассмотреть правку, которая разрешает части следователей по Майдану перейти в ГБР и сохранить расследования (речь идет о поправке №318 к законопроекту №2116)», - подчеркивают авторы заявления.

«Требуем от президента созвать внеочередную сессию Верховной Рады и проголосовать норму, которая позволит сохранить следствие по делам Майдана. Требуем не передавать эти производства в ГБР до принятия поправки, до создания управления по Майдану в ГБР и перевода туда следователей и прокуроров, которые уже расследуют дела Майдана», - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Верховная Рада перенесла рассмотрение проекта закона о внесении изменений в закон «О Государственном бюро расследований» относительно совершенствования деятельности ГБР. Этот законопроект был принят в первом чтении 17 октября.

17 ноября в общественной организации «Адвокатская совещательная группа» требовали проведения внеочередного заседания Верховной Рады для принятия нормы, которая позволит сохранить следствие по делам Майдана. Адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская отметила, что с 20 ноября следствие по делам Майдана будет остановлено минимум до 3 декабря. «Норму об обеспечении следствия по делам Майдана после 20.11.2019 Верховная Рада не проголосовала... «не успела». Следующая попытка только 3.12. То есть 20.11.2019 у нас таки «черная дыра». Передавать дела некому, некуда. И поэтому этого нельзя делать. А следствие - останавливается», - написала она на своей странице в Facebook.

С 20 ноября прокуратура теряет полномочия расследовать уголовные производства, поэтому все дела о преступлениях против активистов Революции достоинства должны быть переданы в Государственное бюро расследований. Парламент 15 ноября, несмотря на требования потерпевших по делам Майдана, их адвокатов и общественности, не внес изменения в закон о ГБР, которыми предусмотрено, что следователи из Генпрокуратуры, полиции, Службы безопасности, а также прокуроры Генпрокуратуры, которые расследовали эти дела, смогли вне конкурса перейти в соответствующее подразделение ГБР. Вместе с тем в ГБР даже не создано такое подразделение.

Ранее сегодня, 18 ноября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что считает маловероятным проведение внеочередного заседания парламента для рассмотрения законопроекта относительно совершенствования деятельности Государственного бюро расследований.