В Луганске на антинатовский митинг собралось около 4 тысяч человек

В Луганске на Театральной площади проходит антинатовский митинг.

Как передает корреспондент УНИАН, вопреки заявлениям пресс-службы облорганизации Партии регионов о том, что в митинге примут участие до 20 тысяч человек, на площади собралось около 4 тысяч.

Митинг проходит под лозунгами: «НАТО – не наш выбор!», «Участию Украины в военных конфликтах – нет!», «С Януковичем - к победе справедливости!».

Выступая на митинге, лидер луганских «регионалов», народный депутат Александр ЕФРЕМОВ поздравил участников митинга с «совместной победой» - отказу Украине и Грузии в присоединении к Плану действий относительно членства в НАТО.

По его мнению, народ и Партия регионов отстояли демократический выбор Украины и сегодня могут отпраздновать свою победу.

Митинг проходит под государственными флагами, а также флагами Партии регионов, КПУ и СПУ.