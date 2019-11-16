"Трампу плевать на Украину": дипломат рассказал следователям детали разговора Трампа об Украине

Посол США в ЕС Гордон Сондленд в частной беседе с дипломатом подтвердил, что Трампа волнуют только те дела, которые затрагивают его лично.

В пятницу сотрудник посольства США в Киеве Дэвид Холмс подтвердил следователям в деле об импичменте президенту, что слышал телефонный разговор Трампа и посла США в ЕС Сондленда в июле 2019 года.

Об этом пишет The New York Times.

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По словам Холмса, он лично слышал, как Трамп громко спросил телефоном в Сондленда, готов ли Зеленский начать расследование дела Burisma.

«Он собирается провести расследование?», – спросил Трамп. Сондленд ответил, что Зеленский сделает все, что тот попросит, и буквально "заглядывает вам в рот" ("loves your ass").

После завершения разговора Холмс спросил у Сондленда, правда ли что Трампу плевать на Украину. Посол ответил утвердительно и добавил, что Трампа волнуют только "важные вещи". В частности – расследования, которые приносят ему пользу.

Напомним, разговор президента США Дональда Трампа и посла США в ЕС Гордона Сондленда состоялся по телефону сразу после разговора Трампа с Зеленским.

Из-за того, что американцы не пользовались защищенной коммуникацией, есть большая вероятность перехвата россиянами беседы.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в США началось расследование о возможном импичменте Трампа в связи с высказанными в адрес Трампа обвинениями в том, что он давил на президента Украины Владимира Зеленского с целью нанести ущерб своему политическому оппоненту Джо Байдену.

Демократы в Конгрессе расценивают это как злоупотребление полномочиями. Трамп называет расследование «охотой на ведьм», указывая на расшифровку его второго телефонного разговора с Зеленским как на доказательство того, что он не нарушил ни одного закона.