Суд оставил экс-заместителя министра Грымчака под стражей

14 августа правоохранители Юрия Грымчака и его «помощника» Игоря Овдиенко во время получения 480 тыс. долларов взятки.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суд удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и продлил на два месяца срок содержания под стражей бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Читайте такжеГорбатюка не допустили к переаттестации в Офисе генпрокурора

"13 ноября следственный судья Высшего антикоррупционного суд удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и продлил на два месяца срок содержания под стражей для бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.

Его помощнику, которого следствие считает соучастником преступления, также продлили содержание под стражей на 30 дней.

Вместе с тем пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемериз в комментарии УНИАН отметила, что следственный судья оставил тот же размер залога для обоих подозреваемых, который был избран 2 месяца назад.

«Для Грымчака - почти 6 млн грн, а для его помощника - почти 4 млн грн», - уточнила она.

Кроме того, Чемериз подчеркнула, что подозрение Грымчаку следствие не меняло, ему, как и ранее, инкриминируется получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщал УНИАН, 14 августа правоохранители задержали Грымчака и его «помощника» Игоря Овдиенко во время получения 480 тыс. долларов взятки. По данным следствия, в общей сложности задержанные требовали от предпринимателя 1,1 млн долларов за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

15 августа Грымчаку и Овдиенко было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, содеянное в особенно больших размерах или организованной группой) Уголовного кодекса.

16 августа Деснянский районный суд Чернигова назначил Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн. 8 октября Печерский районный суд Киева продлил его содержание под стражей до 14 ноября.

22 октября Грымчаку изменили подозрение с мошенничества на злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 369-2) УК Украины.

28 октября его адвокат Татьяна Матяш заявила, что намерена ходатайствовать об изменении меры пресечения ее подзащитному в связи с переквалификацией ему подозрения.