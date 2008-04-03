«Братья Карамазовы» начали антинатовский митинг в Киеве
17:45, 03 апреля 2008Политика
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Крещатик перекрыт
На Майдане Независимости в Киеве начался антинатовский митинг, организованный Партией регионов.
Как передает корреспондент УНИАН, митинг начался с выступления группы «Братья Карамазовы».
На главной площади столицы присутствует около 1,5 тыс. человек, держащих в руках символику Партии регионов.
Движение по Крещатику от улицы Институтской до улицы Городецкого перекрыто.
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