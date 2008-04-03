«Братья Карамазовы» начали антинатовский митинг в Киеве

17:45, 03 апреля 2008
Политика
1094 0

Крещатик перекрыт

На Майдане Независимости в Киеве начался антинатовский митинг, организованный Партией регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг начался с выступления группы «Братья Карамазовы».

На главной площади столицы присутствует около 1,5 тыс. человек, держащих в руках символику Партии регионов.

Движение по Крещатику от улицы Институтской до улицы Городецкого перекрыто.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter