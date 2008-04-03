«Братья Карамазовы» начали антинатовский митинг в Киеве

Крещатик перекрыт

На Майдане Независимости в Киеве начался антинатовский митинг, организованный Партией регионов. Как передает корреспондент УНИАН, митинг начался с выступления группы «Братья Карамазовы». На главной площади столицы присутствует около 1,5 тыс. человек, держащих в руках символику Партии регионов. Движение по Крещатику от улицы Институтской до улицы Городецкого перекрыто.

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