У Зеленского анонсируют презентацию концепции переходного правосудия для преодоления последствий боевых действий

Разработка такой концепции как пути преодоления последствий вооруженного конфликта и перехода к миру – среди стратегических задач представительства президента Украины в АР Крым.

Первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Дарья Свиридова заявила, что в ближайшее время будет представлен общественности проект концепции переходного правосудия.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом она сообщила во время брифинга в Офисе президента.

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Свиридова отметила, что среди стратегических задач представительства президента Украины в АР Крым – разработка концепции национальной модели переходного правосудия как пути преодоления последствий вооруженного конфликта и перехода к миру.

По ее словам, эти задачи представительство выполняет, в частности, в рамках комиссии по вопросам правовой реформы, которая была создана при президенте. Два участника представительства являются членами группы по реинтеграции временно оккупированных территорий при этой комиссии.

«Сегодня мы уже имеем наработанную концепцию – национальную модель переходного правосудия, которая была разработана совместно с большим количеством экспертов, с привлечением правозащитных и общественных организаций, которые непосредственно были инициаторами такой работы уже несколько лет назад совместно с Офисом уполномоченного Верховной Рады по правам человека, а также другими органами власти. Сегодня такая «дорожная карта», фактически драфт такой «дорожной карты» уже разработан, прорабатывается нами в рамках комиссии и в ближайшее время будет презентован общественности и экспертному сообществу», – сообщила Свиридова.

Как сообщал УНИАН, ранее в Офисе президента рассказали, что в целях урегулирования процесса возвращения жителей оккупированных территорий Донбасса и Крыма к нормальной жизни будет разработана концепция переходного правосудия.