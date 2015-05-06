Московский суд продлил арест Олега Сенцова до 11 июля

Таким образом, суд принял позицию следствия об отсутствии оснований смягчать меру пресечения, пишет ТАСС.

В настоящее время предварительное расследование по делу завершено, О.Сенцов уже ознакомился с материалами дела, к их изучению приступила защита.

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Как сообщалось, ранее, украинского режиссера Сенцова, а также активистов Александра Кольченко, Алексея Чирния и Геннадия Афанасьева в мае 2014 года задержали в оккупированном Россией Крыму сотрудники ФСБ по обвинению в подготовке террактов.

В декабре в Генпрокуратуре РФ заявили, что Сенцов и Кольченко являются гражданами России, поскольку после аннексии полуострова они не высказывали желание сохранить другое гражданство.

10 апреля Сенцову будет предъявлено новое обвинение, а также попросил приобщить к делу характеристику из СИЗО и справку о его удовлетворительном состоянии здоровья.