ФСБ просит суд оставить Сенцова за решеткой

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом следователь сообщил в ходе судебного заседания.

Следователь сообщил, что 10 апреля Сенцову будет предъявлено новое обвинение, а также попросил приобщить к делу характеристику из СИЗО и справку о его удовлетворительном состоянии здоровья.

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Также было заявлено, что за 11 месяцев не удалось расследовать дело против Сенцова, так как его деятельность имела, по словам следователя, "многоэпизодный характер в составе террористического сообщества", и в случае освобождения режиссер якобы "может скрыться и продолжить преступную деятельность".

Сенцов перед началом судебного заседания подчеркнул, что является гражданином Украины и имеет двух несовершеннолетних детей, а также отметил, что ранее не был судим.

Как сообщал УНИАН, украинский режиссер Сенцов, а также активисты Александр Кольченко, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев в мае 2014 года были задержаны в оккупированном Россией Крыму сотрудниками ФСБ. Им инкриминируют подготовку терактов.

26 декабря Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 11 апреля 2015 года срок содержания Сенцова под стражей.

В декабре в Генпрокуратуре РФ заявили, что Сенцов и Кольченко является гражданами России, поскольку после аннексии полуострова они не высказывали желания сохранить другое гражданство.

Сам Сенцов неоднократно заявлял, что является гражданином Украины.

9 февраля 2015 г. Московский городской суд отклонил апелляцию защиты и оставил без изменений решение суда первой инстанции о продлении срока ареста Сенцова до 11 апреля.