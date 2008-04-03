Регионал Колесников задекларировал 38 миллионов

За 2007 год доход народного депутата, члена фракции Партии регионов Бориса КОЛЕСНИКОВА составил немногим более 38 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

В частности, согласно обнародованной декларации, Б.КОЛЕСНИКОВ в прошлом году заработал 38 млн. 373 тыс. 968, 71 грн. При этом роялти, дивиденды и проценты составляли 38 млн. 95 тыс. 704,77 грн. В то же время депутатская зарплата Б.КОЛЕСНИКОВА составляла 278 тыс. 263, 94 грн.

Кроме того, семья депутата владеет квартирой площадью 201,9 кв. м, домом в 540,7 кв. м, гаражом в 20 кв. г. Также в распоряжении Б.КОЛЕСНИКОВА есть два автомобиля – "Мерседес-S500" и "Мерседес-S600L".

В пресс-службе напомнили, что с момента избрания в парламент Б.КОЛЕСНИКОВ перечисляет свою парламентскую зарплату на счет донецкого областного специализированного Дома ребенка. Свою декларацию Б.КОЛЕСНИКОВ обнародовал, поддерживая аналогичный поступок своего однопартийца Рината АХМЕТОВА.

Как сообщал УНИАН, совокупный доход народного депутата Украины Р.АХМЕТОВА в 2007 году составлял 101 млн. 070 тыс. 457,21 грн. Согласно с декларацией о доходах, предоставленной Р.АХМЕТОВЫМ в налоговые органы, совокупный доход Р.АХМЕТОВА в 2007 году составлял 101 млн. 070 тыс. 457,21 грн., в частности: доходы от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав составляли 99 млн. 231 тыс. 370,60 грн., подарки - 1 млн. 671 тыс. 533,76 грн., зарплата 167 тыс. 552,85 грн. Зарплата Р.АХМЕТОВА за 2007 год была в полном объеме перечислены на благотворительные цели. Р.АХМЕТОВ владеет двумя квартирами общей площадью 1,242,1 кв. м и гаражом общей площадью 60,8 кв. г.