России вероятно откажут в удовлетворении запроса по Мазуру – глава украинского бюро Интерпола

Чиновник отметил, что Россия злоупотребляет инструментами организации.

Глава украинского бюро Интерпола Василий Неволя полагает, что России вероятнее всего откажут в удовлетворении запроса по задержанному в Польше украинскому ветерану Игорю Мазуру.

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В комментарии «Гордону» Неволя подтвердил, что в случае с Мазуром российская сторона подала не типичную «красную карточку» на гражданина, а циркулярное информирование о розыске.

"Когда Интрепол выдает красную карточку гражданину страны, он уведомляет национальную службу. Но в случае с Мазуром было циркулярное информирование о розыске, а не красная карточка. Это разные вещи. Украинское бюро Интерпола не всегда знает о том, что человек в розыске. Так бывает, когда красная карточка не опубликована.

В таком случае страна – инициатор розыска может самостоятельно исключать из списка страны, которые она считает нужными – и они не получат соответствующую информацию. Не исключены тут и злоупотребления», – отметил глава бюро.

По словам Неволи, в украинском бюро активно противодействуют таким действиям. В частности – российским.

«Для этого сотрудничаем с руководством Нацполиции, привлекаем мои личные контакты из Генерального секретариата Интерпола. Схожие ситуации уже были с [экс-премьер-министром Украины Арсением] Яценюком, [лидером "Свободы" Олегом] Тягнибоком и другими политическими деятелями. И секретарит изучает такие инциденты, стараясь их контролировать", – подчеркнул чиновник.

Неволя отметил, что Россия злоупотребляет инструментами Интерпола.

«Когда мы узнали об инциденте с Мазуром, то сразу проинформировали Генеральный секретариат, обратив их внимание на возможное злоупотребление инструментами Интерпола со стороны РФ. Ведь статут организации запрещает странам – членам вмешиваться в дела военного, расового, религиозного и политического характера. Если это доказывается, то карточки или циркуляр удаляются из системы. И человека больше не разыскивают. Но мы не можем гарантировать, что РФ прекратит такую деятельность и будет придерживаться правил Интерпола", – пояснил глава бюро.

Неволя полагает, что в ближайшее время Интерпол удалит информацию о розыске Мазура.

"Мазура отпустили на поруки консула. Его не арестовали и меру пресечения не избрали. То есть реакция польской стороны – адекватная. Думаю, объективно отреагирует и Генеральный секретариат Интерпола – и информацию о розыске Мазура удалят как такую, которая не соответствует правилам организации. После этого поляки могут вообще не рассматривать это дело в суде. Потому что для этого пропадут основания», – отметил он.

«Согласно прогнозу Генсекретариата Интерпола, информацию о розыске Мазура из базы должны удалить. На это им нужно от суток до трех. Максимум – неделя. Месяцами ждать не придется. А вот процедура экстрадиции займет чуть больше времени", – заключил чиновник.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября в Польше по запросу России задержан один из лидеров «УНА-УНСО», ветеран войны на Донбассе, сотрудник Секретариата уполномоченного ВР по правам человека Игорь Мазур (позывной «Тополь»). В Польшу он ехал по приглашению вице-спикера польского сейма Беаты Мазурек.

В России обвиняют Мазура в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в боевых действиях на территории Чечни. В этом деле фигурируют также украинский экс-премьер-министр Арсений Яценюк и бывшие украинские заключенные Кремля Николай Карпюк и Станислав Клых, освобожденные в рамках обмена между Украиной и Россией 7 сентября.

Сам Мазур российские обвинения отвергает.

10 ноября польская прокуратура отпустила Мазура на поруки украинского консула в Люблине. На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса Мазур будет проживать в генеральном консульстве в Люблине.