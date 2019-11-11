Порошенко снова не появился в ГБР на допрос об исчезновении серверов с секретной информацией

Процессуальный статус Порошенко в этом и других процессах, которые расследует ГБР, – это свидетель.

Бывший президент Украины Петр Порошенко в очередной раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможной утрате серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации президента.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова сообщила журналистам.

«Сегодня Петр Порошенко был вызван для проведения очередного допроса. На этот раз допрос должен был проходить в рамках досудебного расследования уголовного производства, которое касается возможного совершения уголовного преступления должностными лицами категории «А», связанного с возможным исчезновением носителей секретной информации, содержащих государственную тайну, из ситуационной комнаты Администрации президента Украины», - заявила она.

По ее словам, процессуальный статус Порошенко в этом и других производствах, которые расследует ГБР, - это свидетель.

«Каждый раз, когда он не является для проведения допроса, следователь готовит повестку о вызове на следующую дату», - сказала Иванова.

Как сообщал УНИАН, 28 мая тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в Администрации президента исчезли мониторы и сeрвeр, на которых хранилась информация.

В свою очередь экс-пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко сказал, что технику из АП вернули арендодателю. "Вся техника для ситуационной комнаты Президента была арендована за свой счет Петром Порошенко и соответственно возвращена арендодателю", - отметил он в Facebook.

29 мая пресс-служба ГБР сообщила об открытии производства и начале расследования возможного исчезновения серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты АП.

16 октября Порошенко не явился в ГБР на допрос по этому производству.