Суд разрешил ГБР проверить доходы Порошенко за последние 5 лет

Постановление обжалованию не подлежит.

Печерский райсуд Киева предоставил следователям Государственного бюро расследований доступ к информации относительно доходов пятого президента Украины Петра Порошенко с 17 июня 2014-го по 19 мая 2019 года.

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Об этом говорится в постановлении суда.

Судьи, в частности, предоставили временный доступ к документам Пенсионного фонда, его структурных подразделений и содержащим сведения о суммах начисленных зарплат, доходов и страховых взносов Порошенко.

Постановление обжалованию не подлежит.

Как сообщал УНИАН, директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко 15 раз не появился в ГБР на допрос в производствах, в которых он фигурирует.