Ющенко поблагодарил российских партнеров за понимание

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что Россия постепенно признает, что вопрос присоединения Украины к НАТО - необратимый процесс, несмотря на любые сантименты прошлого.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом В.ЮЩЕНКО заявил в интервью румынской газете «Евениментул Зилей».

"Мы благодарны нашим российским партнерам за понимание того, что выбор форм политики безопасности является суверенным правом каждого независимого государства, в том числе и Украины", - отметил Президент - "В конечном итоге и украинцы, и россияне понимают: наступило наконец то время, когда нужно отходить от идеалистических, а часто и утопических клише в наших двусторонних отношениях. Мы ведем постоянные дипломатические консультации с нашими российскими коллегами, и думаю, они постепенно признают, что вопрос присоединения Украины к НАТО - необратимой процесс, несмотря на любые сантименты прошлого".

В.ЮЩЕНКО сказал, что Украина неоднократно заявляла и продолжает подчеркивать, что углубление сотрудничества между Украиной и НАТО ни сегодня, ни в будущем не будет нести никаких угроз для Российской Федерации. "В случае необходимости мы готовы гарантировать это нашим российским партнерам в любой форме", - сказал Президент.

В конце концов, отметил он, "сама Россия продолжает наращивать сотрудничество с Альянсом. Скажу больше – на сегодня ни для кого не является новостью тот факт, что уровень сотрудничества между Россией и НАТО несравненно выше аналогичного сотрудничества Украины с Альянсом".

В связи с этим В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что "непосредственной связи между внешнеполитическими инициативами Украины и состоянием нашего сотрудничества со стратегическим партнером Россией нет". По словам Президента, "Нас и в дальнейшем будут связывать тесные экономические и торговые интересы; у нас общее историческое и культурное прошлое". Потому, подчеркнул В.ЮЩЕНКО, принципы добрососедства, дружбы и взаимопонимания будут всегда актуальнее любых политических оценок.