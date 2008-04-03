Довгий: ячейки БЮТ ставят ультиматумы городским председателям

Секретарь Киевского городского совета Олесь ДОВГИЙ заявляет, что Киев не допустит "поглощения" местного самоуправления страны Блоком Юлии Тимошенко.

В частности, как сказал О.ДОВГИЙ в эфире телеканала «Киев», определенная политическая сила в парламенте решила, что может самостоятельно определять, что именно нужно людям, а что нет.

Потому единственный способ защититься от узурпации власти с ее стороны и отстоять местное самоуправление, по его словам, - пойти на выборы и выиграть их.

Комментируя внеочередное заседание Союза секретарей местных советов Ассоциации городов Украины и общин, О.ДОВГИЙ отметил, что «секретари местных советов съехались обеспокоенные этой проблемой. Они проинформировали меня, что после решения Верховной Рады ячейки БЮТ на местах активизировались и начали приходить к каждому секретарю совета и городскому председателю с требованиями и ультиматумами: «Или ты нам даешь это, или мы устроим перевыборы, потому что у нас эта схема настроена». "Так дальше продолжаться не может», - подчеркнул О.ДОВГИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета.