"Тем, что люблю": Луценко рассказал, чем займется в ближайшем будущем (видео)

Кроме того, экс-генпрокурор поделился и планами своей супруги.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко планирует организовать «фонд поддержки украинской книги».

Читайте такжеСтало известно, почему Ирина Луценко отказывается от депутатских полномочийОб этом он рассказал в эфире «1+1».

«Буду заниматься тем, что люблю всю жизнь: читать, пропагандировать чтение и помогать тем, кто пишет умные книжки. Внимание к разуму, мне кажется, это то, что не хватает этой стране», – отметил Луценко.

По его словам, сейчас он встречается с издателями, писателями и журналистами.

При этом он рассказал и о том, чем намерена заниматься его супруга Ирина Луценко.

«Ирина после определенной медицинской реабилитации, очевидно, будет заниматься тем, чем занималась до депутатства – своим небольшим семейным бизнесом», – сказал он.

Как ранее сообщал УНИАН, Ирина Луценко сообщила, что подала заявление о сложении депутатских полномочий по состоянию здоровья.