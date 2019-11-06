"Тем, что люблю": Луценко рассказал, чем займется в ближайшем будущем (видео)
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко планирует организовать «фонд поддержки украинской книги».
Читайте такжеСтало известно, почему Ирина Луценко отказывается от депутатских полномочийОб этом он рассказал в эфире «1+1».
«Буду заниматься тем, что люблю всю жизнь: читать, пропагандировать чтение и помогать тем, кто пишет умные книжки. Внимание к разуму, мне кажется, это то, что не хватает этой стране», – отметил Луценко.
По его словам, сейчас он встречается с издателями, писателями и журналистами.
При этом он рассказал и о том, чем намерена заниматься его супруга Ирина Луценко.
«Ирина после определенной медицинской реабилитации, очевидно, будет заниматься тем, чем занималась до депутатства – своим небольшим семейным бизнесом», – сказал он.
Как ранее сообщал УНИАН, Ирина Луценко сообщила, что подала заявление о сложении депутатских полномочий по состоянию здоровья.