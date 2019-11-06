Дело Burisma "существует в мозгу того, кто его придумал" – Рябошапка

Генпрокурор также отметил, что ни президент, ни представители ОП не просили его относиться с особым вниманием к тем или иным уголовным делам.

У Генеральной прокуратуры нет уголовного дела в отношении компании Burisma, речь может идти лишь об определенном производстве, где могло фигурировать это название.

Об этом в интервью «Левому берегу» рассказал генеральный прокурор Руслан Рябошапка, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Нет дела Burisma. Оно существует в мозгу того, кто ее придумал. Просто может быть какое-то производство, в котором может фигурировать слово Burisma. Может таких производств – несколько. После аудита посчитаем, в скольких делах есть такое слово, в каком контексте употребляется. Тогда, может, что-то подробнее прокомментирую», – отметил он.

Генпрокурор также отметил, что ни президент, ни представители ОП не просили его относиться с особым вниманием к тем или иным уголовным делам: «ни о Буризме, ни о Пашинском, ни о Гладковском, ни о ком».

Справка УНИАН. В Украине расследуется дело об отмывании средств на сумму свыше 33 млн долларов при покупке группы компаний херсонской "нефтеперевалки", к которой были привлечены компании Wirelogic Technology AS, Digitex Organisation LLP, а также компания экс-министра экологии, бизнесмена Николая Злочевского Burisma Holdings Limited, членом совета директоров которой был Хантер Байден, сын вице-президента США.

14 мая тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Киев готов передать правоохранительным органам США материалы о расчетах Burisma. По его словам, в распоряжении следствия есть распечатка всех расчетов, по которым средства получили в том числе граждане США с громкими фамилиями. При этом Луценко подчеркнул, что иностранцы, которые были вовлечены в управление компанией Burisma, не нарушали украинского законодательства.

27 сентября сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует период деятельности Burisma Holdings Limited в связи с возможными злоупотреблениями должностными лицами Министерства экологии до вхождения Хантера Байдена в наблюдательный совет компании.

Напомним, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после того, как в СМИ появились сообщения о том, что представитель разведки США в рамках программы защиты разоблачителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, в которой говорилось, что президент Дональд Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля Трамп мог настаивать на расследовании в Украине действий Хантера Байдена. 21 сентября конгрессмены США обратились к администрации Трампа с требованием предоставить стенограмму его разговора с Зеленским.

24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму. Согласно документу, Трамп просил Зеленского изучить дело против Хантера Байдена. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в то же день объявила, что Конгресс инициирует запуск официальной процедуры импичмента Трампа.