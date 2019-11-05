"Зачистили коррупционную деятельность": в Минюсте нашли спрятанные ящики с жалобами на работу госорганов (фото)

Отмечается, что эти письма были спрятаны предыдущей командой, а большую часть жалоб «зачистили, поскольку она могла раскрыть коррупционную деятельность прошлой власти».

В Министерстве юстиции нашли несколько спрятанных ящиков с обращениями и жалобами граждан на работу подконтрольных ведомству органов.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в своем Facebook.

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По его словам, эти письма были спрятаны предыдущей командой, а большую часть из жалоб «зачистили, так как она могла раскрыть коррупционную деятельность». Малюська уточнил, что речь идет о жалобах на работу Государственной исполнительной службы; Государственной архивной службы; Государственной пенитенциарной службы; Государственной регистрационной службы; Государственной службы по вопросам защиты персональных данных, а также Центра переподготовки и повышения квалификации работников юстиции.

«Нашли несколько ящиков скрытой входящей корреспонденции, которая несла риски для «схематозников» и которую сотрудники Минюста, ответственные за делопроизводство министерства, спрятали, вероятно, по заказу третьих лиц. Судя по всему, на входной корреспонденции был установлен коррупционный фильтр: на некоторых документах проставляли «минус» и их прятали, а потом и уничтожали. О каких-то других важных документах сообщали посторонним заинтересованным лицам. А совсем никому не нужный хлам сразу брался в официальную работу», — написал министр.

Малюська в своем обращении извинился перед украинцами за то, что на их запросы никто не ответил (и даже не читал их), а также сообщил о находке в полицию.

Как сообщал УНИАН, Денис Малюська был назначен министром юстиции 29 августа 2019 года.