Переговоры по подготовке встречи в "нормандском формате" являются секретными - немецкий посол

В Германии подчеркивают необходимость сохранения конфиденциальности в вопросе подготовки ко встрече в "нормандском формате".

Посол Германии в Эстонии Кристиане Гоман заявила, что переговоры по подготовке встречи в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и РФ) на высшем уровне являются секретными.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила во время осенней школы Resilience League 2019 «Когнитивная устойчивость против вражеской дезинформации, общественной поляризации и вредной радикализации» в Таллинне.

Отвечая на вопрос УНИАН относительно сроков проведения возможной будущей встречи глав государств и правительств лидеров стран «нормандского формата», она ответила: «Я прошу прощения, но это секретное обсуждение, и я не могу ничего рассказать об этом в данный момент времени».

Гоман подчеркнула, что нужно сохранить «конфиденциальность маршрута», чтобы иметь возможность «достичь прогресса» или «привлечь людей за стол переговоров».

«Это так работает», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 23 октября Зеленский заявил, что встреча глав государств "нормандского формата" состоится после разведения сил в Золотом и Петровском и прекращения обстрелов.

30 октября президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия готова к встрече в "нормандском формате", но она должна быть хорошо подготовленной и результативной.