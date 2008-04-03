Яценюк в Москве приятно удивил Миронова

Делегация Верховной Рады Украины во главе с председателем ВР Арсением ЯЦЕНЮКОМ сегодня в Москве принимает участие в мероприятиях, которые проходят в рамках юбилейного 13-го заседания Межпарламентской ассамблеи государств-участниц СНГ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, перед началом заседания председатель ВР вместе с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Сергеем МИРОНОВЫМ приняли участие в торжественном открытии выставки «Золотая сокровищница Украины».

«В очередной раз друзья нас приятно удивляют, - сказал С.МИРОНОВ. – Большое спасибо лично Арсению Петровичу за такой подарок к тридцатому заседанию МПА».

Председатель Верховной Рады Украины отметил, что на выставке представлены изделия «культуры, которая возникла благодаря миграции», подчеркнув, что важность миграционных процессов мы чувствуем и сегодня. При этом он отметил, что именно в рамках нынешней МПА СНГ состоится международная конференция «Глобализация миграционных процессов: проблемы законодательного урегулирования».

На выставке представлено свыше 30 голографических изображений уникальных историко-художественных достопримечательностей Украины. А.ЯЦЕНЮК не исключил, что в будущем появится возможность продемонстрировать оригиналы уникальных образцов украинской культуры.

В данное время председатель Верховной Рады Украины принимает участие в заседании Совета МПА СНГ, на котором А.ЯЦЕНЮК отметил, что при утверждении повестки дня необходимо учесть замечания, которые были сформулированы Украиной в Душанбе в 2007 году при подписании Соглашения о дальнейшем развитии СНГ. Подобное предложение было также выражено и председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики АСАДОВИМ Октай Сабир оглы.

Как сообщалось, в ходе официального двухдневного визита председатель ВР примет участие в работе тридцатого пленарного заседания МПА СНГ, а также встретится с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Борисом ГРЫЗЛОВЫМ.

Запланированы встречи председателя Верховной Рады Украины с председателем Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь Вадимом ПОПОВЫМ, с председателем Парламента Республики Молдова Марианом ЛУПУ, с председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики АСАДОВЫМ Октай Сабир оглы, с председателем Парламентской Ассамблеи Совета Европы Луисом Мария де ПУЧ, с председателем ПА ОБСЕ Йораном ЛЕННМАРКЕРОМ.