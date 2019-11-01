Появилось видео вчерашнего штурма спецназом СБУ офиса подельника Кличко и Черновецкого. Эксклюзив

Вчера в Киеве после штурма спецназом СБУ в офисе экс-сопредседателя фракции "Блок Леонида Черновецкого" в Киевсовете и нового так называемого «смотрящего» по Киеву Дениса Комарницкого был проведен обыск.

По данным информированного источника УНИАН, обыск в офисе Комарницкого на Музейном переулке проходил с целью выявления доказательств хищения средств городского бюджета рядом должностных лиц КМДА, к которому, по информации в правоохранительных органах, причастен народный депутат Украины Столар В.М.

Фамилия Комарницкого фигурирует в деле хищения бюджетных средств КГГА, правоохранители говорят о сумме около миллиарда гривен. В рамках этого дела в офисе его строительной компании СБУ провела обыск, во время которого работники пытались сжечь документы и выкинуть ноутбук и телефон.

Видео штурма офиса Комарницкого

Видео с кадрами сожженных и уничтоженных шредерами документов в офисе Комарницкого



Как сообщал УНИАН, 30 октября народный депутат VIII созыва (внефракционный) Юрий Левченко на своей странице в Facebook сделал сообщение, в котором утверждает, что нынешний столичный голова Виталий Кличко договорился с Офисом президента о назначении новых "смотрящих", чтобы остаться на должности председателя Киевской горгосадминистрации.

Левченко заявил, что новыми "смотрящими" по Киеву стали ресторатор и народный депутат IX созыва от "Слуги народа" Николай Тищенко и "решала" из команды экс-мэра столицы Леонида Черновецкого Комарницкий.

По словам Левченко, "есть информация", что Комарницкий уже ходит по разным коммунальным предприятиям Киева и требует "какую-то дань".

Читайте такжеСмена "смотрящих" за Киевом позволила Кличко удержаться на посту (видео)Во времена Кличко Комарницкий создал строительную компанию. Теперь его фамилия фигурирует в скандалах столицы по освоению бюджета Киева. Самые известные - строительство кольцевой дороги и Подольско-воскресенский мост.

"Крупные инфраструктурные проекты, которые выиграла фирма, по Подольско-воскресенскому мосту или по Окружной, там владельцем является Комарницкий", - говорит депутат Киевсовета Святослав Кутняк. Нардеп Николай Тищенко не захотел рассказывать журналистам о новых раскладах по Киеву и совместной работу с Комарницким.

Сам Комарницкий на телефонные звонки журналистов не отвечает.

*** Комарницкий известен тем, что в свое время был сопредседателем фракции "Блок Леонида Черновецкого" в Киевсовете, членом постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

В отношении Комарницкого было возбуждено уголовное дело. 8 апреля 2011 года в помещении мэрии Киева он был задержан СБУ, а в декабре 2012 года приговорен Шевченковским районным судом Киева к двум годам лишения свободы условно.

Суд признал Комарницкого виновным в том, что он вместе с двумя соучастниками 2 августа 2005 года в помещении бюро технической инвентаризации в Киеве избил адвоката Гранцева, отобрав у него чемодан с 20 тыс. долларов и решение Золочевского районного суда Харьковской области, которым был наложен арест на недвижимое имущество АОЗТ "Книга". По версии следствия, Комарницкий был в конфликте с клиентом Гранцева по поводу приватизации имущества указанного предприятия, а решение суда препятствовало реализации планов Комарницкого по регистрации права собственности на имущество предприятия.