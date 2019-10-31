Сумку собрал: Дубневич рассказал, что возьмет с собой в изолятор

Нардеп заявил, что готов к аресту.

Народный депутат от группы «За будущее» Ярослав Дубневич, с которого парламент сегодня снял неприкосновенность, заявил, что готов к аресту и уже собрал сумку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Читайте такжеЛишенному неприкосновенности нардепу Дубневичу вручили подозрениеТак, на вопрос относительно суммы залога в его деле и сколько он готов выделить на залог денежных средств, депутат ответил: «Нисколько».

Отвечая на вопрос, согласен ли он на арест, Дубневич сказал: «Согласен. Я готов добиваться...».

Также на вопрос, собрал ли он уже сумку в СИЗО, Дубневич отметил: «Сумку собрал, не в СИЗО, а в ИВС».

На уточнение, что он взял с собой, парламентарий сказал, что взял, в частности, две книжки, полотенце, мыло, зубную щетку и спортивный костюм.

Кроме того, Дубневич отметил: «Завтра на суде прокуратура даст свое видение».

Как сообщал УНИАН, по данным ГПУ, что Дубневича подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти действия повлекли убытки в размере 93 миллиона 277 тысяч гривен.

По данным ГПУ, находясь на должности председателя Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич был осведомлен о финансовом состоянии ПАО «Укрзализныця», в частности его потребностях при проведении госзакупок, а также имел влияние на основателей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбраывателей, уравнительных устройств, рамных рельсов, крестовин, контррейковых рельсов и комплектов раздельного скрепления.

Доказательства свидетельствуют о том, что Дубневич с сообщниками изучил спрос и цены на рынке стрелочных переводов и принял решение завладеть средствами филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця».

В частности, следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его подельниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции, при этом народным депутатом неоднократно было использовано свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц. В дальнейшем денежные средства были использованы сообщниками по собственному усмотрению.

Сегодня, 31 октября, Верховная Рада предоставила согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Дубневича.