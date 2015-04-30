Италия официально подтвердила поддержку санкций против России
МИД Италии отреагировал на высказывании своего чиновника об отказе продлевать санкции против России и официально выразил приверженность политике ограничительных мер в отношении РФ.
В ходе встречи посла Украины Евгения Перелыгина с руководством МИД Италии 30 апреля был рассмотрен широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в контексте подготовки к визиту министра иностранных дел Италии Паоло Джентилони в Украине в начале мая.
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Отдельное внимание было уделено распространенным в СМИ комментариям одного из чиновников Минэкономразвития Италии о якобы неготовности правительства Италии поддерживать в дальнейшем общеевропейскую санкционные политику в отношении России. После данного заявления посольство Украины объявило итальянским дипломатам демарш.
Принимая во внимание недавнее обращение по этому вопросу украинского посольства, было отмечено, что именно такую позицию итальянского правительства Министр Паоло Джентилони будет готов подтвердить в Киеве. В ответ итальянские дипломаты заверили украинских, что позиция Италии по этому вопросу заключается в четкой привязке ограничительных мер против РФ в полной имплементации Минских договоренностей, которая была принята Советом ЕС 19 марта 2015 года. Об этом ZN.UA сообщил посол Евгений Перелыгин.
Также стороны высказали обоюдное удовлетворение достигнутым уровнем двустороннего политического диалога и отметели перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в ключевых секторах взаимного интереса.