Италия официально подтвердила поддержку санкций против России

В ходе встречи посла Украины Евгения Перелыгина с руководством МИД Италии 30 апреля был рассмотрен широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в контексте подготовки к визиту министра иностранных дел Италии Паоло Джентилони в Украине в начале мая.

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Отдельное внимание было уделено распространенным в СМИ комментариям одного из чиновников Минэкономразвития Италии о якобы неготовности правительства Италии поддерживать в дальнейшем общеевропейскую санкционные политику в отношении России. После данного заявления посольство Украины объявило итальянским дипломатам демарш.

Принимая во внимание недавнее обращение по этому вопросу украинского посольства, было отмечено, что именно такую ​​позицию итальянского правительства Министр Паоло Джентилони будет готов подтвердить в Киеве. В ответ итальянские дипломаты заверили украинских, что позиция Италии по этому вопросу заключается в четкой привязке ограничительных мер против РФ в полной имплементации Минских договоренностей, которая была принята Советом ЕС 19 марта 2015 года. Об этом ZN.UA сообщил посол Евгений Перелыгин.

Также стороны высказали обоюдное удовлетворение достигнутым уровнем двустороннего политического диалога и отметели перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в ключевых секторах взаимного интереса.